Scontro all’incrocio a Cedrate, un ferito

Incidente stradale con ferito a Gallarate, alle 7.20 del mattino.

(foto: gruppo facebook Sei di Gallarate Se)

Due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Canova e via degli Orsini. Sul posto sono intervenute la Polizia Locale e un’ambulanza del 118, che ha portato in ospedale a Gallarate un 53enne, ferito ma non in pericolo di vita. È stato soccorso anche l’altro conducente.

Via degli Orsini e via Canova sono due strade secondarie del quartiere Cedrate, caratterizzate però da un discreto traffico di attraversamento (come alternativa alle trafficate strade adiacenti) e locale (per la presenza delle scuole) oltre che da movimenti di mezzi pesanti per vicine industrie. L’incrocio è stato teatro di alcuni incidenti negli ultimi anni e i residenti lamentano anche la segnaletica orizzontale ormai poco visibile.