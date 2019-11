Scontro tra due auto, feriti due ragazzi di 20 e 26 anni

Nella serata di oggi, mercoledì 20 novembre, due automobili si sono scontrate violentemente lungo la strada provinciale 2 nel comune di Fagnano Olona.

L’impatto è avvenuto intorno alle 19 e ha coinvolto almeno due persone, un ragazzo di 20 e uno di 26 anni, che sono stati soccorsi e presi in cura dal personale sanitario giunto sul posto con due ambulanze e un’automedica.

I due giovani sono stati medicati e si registrano due trasferimenti in ospedale a Gallarate in codice giallo e in codice verde.

Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

