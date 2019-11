Scontro tra due auto, un ricovero in ospdale

Oggi, giovedì 28 novembre, alle ore 16 i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate insieme ad un’ambulanza della Croce rossa di Busto sono intervenuti nel comune di Busto Arsizio, in viale Toscana per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate, i vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sono stati soccorsi una donna di 51 anni e un uomo di 84. Si registra un ricovero in codice giallo all’ospedale di Castellanza.