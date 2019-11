Ma serve davvero l’ordine dei giornalisti?

Paese che vai, giornalista che trovi. L’Ordine dei giornalisti è un’anomalia solo tutta italiana? Non è così. Senza l’Ordine, i giornalisti sarebbero solo impiegati assunti dagli editori e agli ordini degli editori o al servizio dei lettori? Un blogger è tenuto a rispettare la deontologia dei giornalisti? E senza l’Ordine esisterebbe ancora l’Inpgi? Che sia la tessera dell’Ordine in Italia o la Carte de presse in Francia, che sia un titolo professionale, una tessera sindacale o associativa come in Belgio, in Germania e in Spagna o le shield laws negli Stati Uniti d’America, cambiano i fattori ma il risultato non cambia. Giornalista è chi lo fa, in tutto il mondo. E in tutto il mondo i giornalisti sono tenuti al rispetto di regole deontologiche. Oggi, in Italia, è di attualità un forte dibattito sull’abolizione o meno dell’Ordine dei giornalisti.

Il titolo dell’evento che apre l’ottava edizione del Festival del giornalismo digitale a Varese è “Ordine dei giornalisti: lo aboliamo? O aboliamo le fake news? Le false notizie, il diritto di cronaca e la deontologia dei giornalisti”: ne discutiamo giovedì 7 novembre mattina (dalle 9 alle 13 nella Sala Campiotti, in Camera di commercio (piazza Montegrappa) al Festival del giornalismo digitale Glocal di Varese, con Raffaele Fiengo, giornalista e docente universitario, ex Cdr (il sindacato aziendale dei giornalisti) del Corriere della Sera, il giornalista che, insieme alla sua redazione, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, ha fermato l’assalto al primo quotidiano d’Italia da parte della loggia massonica P2, con Giuseppe Cruciani, fondatore e irriverente conduttore della trasmissione La Zanzara su Radio 24, con Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia.

Interverranno Carlo Verna e Alessandro Galimberti, rispettivamente presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti e

presidente dell’Ordine della Lombardia. Verna illustrerà durante l’incontro la proposta di riforma dell’Ordine dei giornalisti. Introduce il convegno Marco Giovannelli direttore di VareseNews e di Festival Glocal, modera Paolo Pozzi, portavoce del presidente dell’Ordine dei giornalisti della

Lombardia. Previsto anche un intervento di Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria.