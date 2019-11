Serve maggiore attenzione per la sicurezza stradale vicino alle scuole

Serve più attenzione alla sicurezza stradale per i bambini, soprattutto negli orari di ingresso e di uscita da scuola. A chiederlo è l’Associazione genitori di San Fermo a seguito dell’ incidente di (fortunatamente senza gravi conseguenze per lo studente).E la richiesta di maggiore attenzione delle mamme e dei papà è rivolta a tutti: ai

lungo il rettilineo di via Pergine mancano cartelli che avvertano della presenza di una scuola e di un parco giochi. Non vi sono dei rallentatori e forse andrebbero riviste le posizioni delle strisce pedonali attualmente a ridosso delle fermate dell’autobus”.

“Siamo certi che “la collaborazione degli enti preposti per portare nelle classi un progetto di educazione stradale rivolto agli studenti”. “Come già segnalato in passato – scrivono i genitori –“Siamo certi che gli interventi di miglioria e sicurezza stradale annunciati dal sindaco Galimberti nel comunicato diffuso settimana scorsa immediatamente dopo l’incidente, avverranno celermente”, proseguono i genitori annunciando la messa a punto di “una proposta articolata per la riqualificazione e la sicurezza dei percorsi casa-scuola nel quartiere”. Inoltre auspicano

Nel frattempo, in assenza dei volontari anziani che aiutavano i bambini ad attraversare la strada vicino a scuola (spariti in seguito alla scelta di non riconoscere alcun rimborso per il loro impegno), “chiediamo di pianificare dei controlli puntuali da parte della Polizia locale negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, quelle del nostro quartiere e anche nel resto della città, per dare un segnale forte di presidio della situazione e dissuadere comportamenti poco prudenti da parte degli automobilisti”.