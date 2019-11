Come si diventa un bravo commesso nell’era digitale

Il profilo professionale della figura di “Assistente alle Vendite” ha subìto una trasformazione e si è sempre più qualificata aggiungendo diverse competenze, che vanno ben oltre alla semplice “capacità di vendere” che ha contraddistinto questo lavoro per decenni. Una trasformazione dovuta ai nuovi strumenti digitali per la vendita (tablet per gli ordini, casse automatiche, sistemi gestionali evoluti) alla necessità di sviluppo di nuove capacità relazionali con i clienti, all’arrivo di nuove norme per il settore ma anche – e soprattutto – alle nuove e diverse forme di marketing e pubblicità sorte negli ultimi anni come social network, costruzione di database dei clienti, nuove forme di layout, e altro.

Per questo l’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Varese e l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, hanno deciso di progettare, organizzare e promuovere un corso dedicato a giovani in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale, che è stato presentato il 28 novembre 2019, presso la sede dell’Agenzia Formativa di Varese, dal titolo “Assistente alla vendita nell’era digitale”.

Il corso, presentato dal Presidente dell’Agenzia Formativa Rosa Ferrazzi, dal Direttore Giuseppe Millefanti e dal Direttore dell’Ente Bilaterale per il Terziario della provincia di Varese (EBITER) Lino Gallina, partirà il prossimo 20 gennaio 2020: si svolgerà presso la sede di Varese dell’ Agenzia Formativa, in via Monte Generoso, e sarà rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni di età. Avrà la durata di 500 ore, di cui 300 ore tra aula e laboratorio e 200 ore di tirocinio curricolare presso aziende del territorio con le quali si è attivata una partnership, mirata all’inserimento dei partecipanti presso le loro sedi.

Per potere accedere al percorso formativo, i partecipanti dovranno avere tra l’altro il Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale, aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età, avere la patente di guida di tipo A/B.

Al termine del corso verrà consegnato un attestato di competenza, in particolare rispetto a due competenze associate al QRSP (Quadro Regionale Standard Professionali): il profilo professionale 17.6 “operatore di vendita specializzato” e la competenza indipendente 24.C.14 “Gestione delle attività di social media marketing”.

Per informazioni: Agenzia Formativa Varese 0332.262502 Enti bilaterali 0332.342207