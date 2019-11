Sulla via della musica con Fryderyk Chopin

Sabato 30 novembre dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 al Centro convegni Villa Cagnola a Gazzada Schianno si terrà un seminario di introduzione all’ascolto consapevole della musica classica sotto la guida di Alvaro Escalante docente della Scuola Internazionale di Musicosophia. Secondo George Balan, «La nobile e spesso così coinvolgente malinconia di Chopin costituisce solo il rivestimento esteriore di una spiritualità che svela il suo vero significato soltanto a un ascolto penetrante e investigatore. Se la sua musica diventa oggetto di un’esperienza di meditazione musicale, essa si manifesterà per l’animo umano come forza e sorgente di energia».

George Balan ha chiamato Musicosophia il metodo dell’ascolto cosciente della musica per attirare l’attenzione sul fatto che la musica dei grandi maestri nasconde un contenuto filosofico, una saggezza accessibile a tutti coloro che sono disposti ad esercitare la loro percezione in tal senso. In collaborazione con i suoi assistenti, ha elaborato tale metodo che permette all’ascoltatore partecipe di penetrare i livelli più profondi della musica.

