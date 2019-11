Un sabato per scoprire i progetti di “Libera-mente”

Il Comune di Marnate, assessorato ai servizi sociali e alle politiche giovanili in collaborazione con la Cooperativa Sociale Totem, presenta una giornata all’insegna dell’impegno sociale e culturale di adolescenti e giovani con la presentazione dei progetti realizzati all’interno del bando Libera-mente Giovani 8.1. Si tratta di progetti che sono stati pensati e organizzati dal 1 maggio da gruppi di ragazze e ragazzi che, con l’aiuto di un responsabile adulto e dell’equipe di operatori Totem.

Si partirà dal mattino di sabato 23 novembre in Comune a Marnate dove all’interno dell’iniziativa contro la violenza sulle donne, ci sarà la visione in anteprima del cortometraggio “Strano per pochi” con la regia di Matteo Colombo e la partecipazione di 5 ragazzi protagonisti di una storia particolare, centrata su una giovane ragazza cinese residente a Marnate. Dalle ore 14.30 presso il parco del Mulino i ragazzi del gruppo “I Fiori dell’Olona” illustrano “Valle Green”: progetto di risistemazione del parco attraverso i lavori di ristrutturazione dell’esistente e il posizionamento di 2 nuovi tavoli da pic nic e un cartellone informativo.

A partire dalle ore 17 Giada, Martina, Bianca e Riccardo, 4 preadolescenti di 13 anni del gruppo “We are the friends” presenteranno “Il nostro piccolo grande Mondo”: un progetto di amicizia e scambio culturale con ragazze e ragazzi di una missione presso Ongata Rongai, località vicino a Nairobi in Kenia, dove hanno lavorato a distanza con la preziosa collaborazione di Padre Mariano e Suor Zipporah per facilitare uno scambio davvero ricco di elementi ed emozioni, con lettere, informazioni sugli stili di vita,ecc. Ciliegina sulla torta, la realizzazione di un’intervista doppia divertente e stimolante per conoscere le caratteristiche di ragazze e ragazzi dei due paesi nei due diversi angoli del mondo. Alle ore 18.30 il gruppo “I Meridionali” presenterà il proprio progetto “Il Cortometraggio”: attività interculturali tra cui la visione del film “Strano per pochi” e l’organizzazione di una cena con piatti e pietanze provenienti da varie parti del Mondo preparati da cittadini del Mondo residenti a Marnate.

A seguire con ritrovo dalle ore 20, nel salone dell’oratorio San Luigi, si degusteranno le citata pietanze in una cena interculturale Italia/Cina/Stati, il ricavato andrà a sostenere la missione di “Ongata Rongai” dove si è svolta l’esperienza di scambio con ragazze e ragazzi del Kenia che ha generato relazioni molo significative. Per prenotazioni 3667257641.