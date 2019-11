Tuffarsi in un quadro impressionista, “nuotando” fra i colori, in un mare di proiezioni video e suoni incredibili è possibile grazie alla mostra multimediale “Van Gogh Alive – The Experience” . La mostra, adatta ad ogni età, arriva a Lugano per la prima volta in Svizzera dal 14 novembre 2019 al 19 gennaio 2020.

La vita, le figure e i paesaggi di Van Gogh sono i protagonisti assoluti di questa rappresentazione multimediale immersiva, dedicata al grande pittore olandese che, con il suo stile unico ed inconfondibile, ha gettato le basi dell’arte moderna.

Sincronizzate con una potente e suggestiva colonna sonora, più di 3.000 immagini ad altissima definizione creeranno un allestimento elettrizzante che riempirà schermi giganti, pareti e colonne, dal soffitto fino al pavimento, immergendo completamente il visitatore nei colori vibranti e nei dettagli intensi che caratterizzano lo stile di Van Gogh.

Come? Grazie a SENSORY4TM, un sistema unico sviluppato da Grande Exhibitions, che combina fino a quaranta proiettori ad alta definizione con immagini e audio di qualità cinematografica, per fornire uno degli ambienti multischermo più emozionanti al mondo. Grazie alla tecnologia SENSORY4TM le animazioni, la grandezza degli schermi e i piani visivi permettono di apprezzare dettagli delle opere altrimenti non percepibili e fanno di “Van Gogh Alive – The Experience” un evento unico nel suo genere, apprezzato da adulti e bambini.

Presso “Van Gogh Alive – The Experience” sarà possibile esplorare la vita, l’evoluzione artistica, la storia e le opere del grande maestro, interpretarne i pensieri e le emozioni, accompagnarlo nel suo vagare tra Parigi, Arles, Saint-Rémy e Auvers-sur-Oise, ovvero i luoghi dove creò molti dei suoi capolavori senza tempo e senza confini, e scoprire tecniche della sua pittura in un tripudio di dettagli animati che hanno reso la mostra “Van Gogh Alive – The Experience” la più vista al mondo con oltre 7 milioni di visitatori.