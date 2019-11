Con la Vigezzina ai mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore

Ai mercatini di Natale di Santa Maria con la Ferrovia Vigezzina.

L’appuntamento tradizionale di Santa Maria Maggiore è in programma dal 6 all’8 dicembre. L’inaugurazione della ventiduesima edizione è in programma giovedì 5: dalle 21 è previsto il ritrovo intorno all’albero di Natale in Piazza Risorgimento che sarà acceso per l’occasione. La serata prevede animazioni, spettacoli dal vivo e buona musica per festeggiare l’inizio del lungo fine settimana.

Durante i tre giorni di festa, ci sarà anche la possibilità di visitare le botteghe degli artigiani locali ed entrare in contatto con aspetti curiosi e particolari che caratterizzano il borgo. Una passeggiata in piena atmosfera natalizia grazie a più di 200 espositori che rendono questi mercatini di Natale i più grandi di tutto il Piemonte e tra i più visitati in Italia.

Presepi artigianali, decorazioni e addobbi, offerte nei vari punti di ristoro e idee regalo ma non solo: durante le tre giornate ci sarà la possibilità di acquistare presso l’info point del mercatino, nei pressi della Casa del Profumo, Feminis-Farina, una speciale candela profumata. Il ricavato contribuirà alla raccolta fondi per l’acquisto di una strumentazione utile per la diagnosi e prevenzione del tumore alla prostata per il reparto di Urologia dell’Ospedale di Domodossola.

Per raggiungere la manifestazione della Valle Vigezzo in treno, sono previste corse speciali della Ferrovia Vigezzina-Centovalli da Domodossola e Locarno. Il biglietto include il viaggio di andata e ritorno senza soste intermedie, la prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni qui

I mercatini di Santa Maria Maggiore sono solo uno degli appuntamenti natalizi organizzati nei borghi del Distretto Turistico dei Laghi. Dalle Valli dell’Ossola, con i tipici villaggi alpini imbiancati dalla neve, alle affascinanti cittadine affacciate sui laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, i comuni piemontesi del territorio sono pronti ad ospitare anche per quest’anno le numerosissime date dei Mercatini di Natale e degli eventi collaterali.