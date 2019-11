Tornano i mercatini di Natale a Santa Maria Maggiore. L’appuntamento è in programma dal 6 all’8 dicembre nel caratteristico borgo piemontese riconosciuto Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

I Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore sono particolarmente apprezzati per l’alta qualità dei produttori e artigiani presenti ogni anno. Saranno 200 gli espositori, accuratamente selezionati, per un mercatino che è ufficialmente tra i più grandi d’Italia: presepi artigianali e casette in pietra e legno, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano.

E ancora, gli chalet delle Eccellenze Artigiane, con le specialità gastronomiche custodite con cura e passione in queste terre tra monti e laghi.

In programma anche una serie di eventi collaterali, davvero per tutti i gusti, con decine di esibizioni: dalle bandelle alpine ai gruppi jazz, dalle cornamuse alle ghironde, fino ai sempre attesissimi Corni delle Alpi e agli artisti della motosega. Tra le novità della ventunesima edizione una doppia esposizione all’interno dello splendido Vecchio Municipio: il “Bosco felice” per i visitatori più piccoli, con un allestimento stupefacente e laboratori creativi, e la mostra “Intrecci” dedicata agli splendidi lavori di cesteria delle “terre di mezzo”.

Info e programma