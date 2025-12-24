Varese News

Varese Laghi

Alla vigilia del Natale i primi fiocchi di neve al Campo dei Fiori

Come da previsioni ecco i primi fiocchi sulla provincia di Varese

neve varese campo dei fiori

“Cieli molto nuvolosi salvo schiarite irregolari sui rilievi. A tratti deboli precipitazioni, nevose oltre 800m circa, più probabili su Piemonte e Lombardia occidentale”.
Come da previsioni del Centro Geofisico Prealpino, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 dicembre la pioggia si è fatta neve a media quota. E nel Varesotto significa che compare la neve anche al Campo dei Fiori, come documentato dalle webcam dell’osservatorio.

Prati e tetti coperti di neve anche in alcune località montane vicino alla provincia e amate dai varesini, come la Val Formazza, Macugnaga e la Piana di Vigezzo (nel fondovalle di Vigezzo invece pioviggina ancora).

A Santo Stefano torna il sole

Venerdì segnerà un deciso miglioramento. La giornata sarà in buona parte soleggiata, con solo qualche nuvola residua nelle prime ore del mattino su Piemonte, Verbano e Lario. Le precipitazioni saranno assenti e le temperature minime scenderanno, soprattutto nelle zone interne, tra 1 e 4 gradi. Lo zero termico risalirà fino a quota 2200 metri.

Nel fine settimana niente precipitazioni ma freddo

Sabato 27 e domenica 28 dicembre il tempo si manterrà stabile e soleggiato. Sulla pianura sono attese foschie e locali nebbie nelle ore più fredde, mentre al primo mattino non si escludono gelate. Un fine settimana ideale per attività all’aperto nelle ore centrali della giornata, con l’attenzione però rivolta al freddo mattutino.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.