Alla vigilia del Natale i primi fiocchi di neve al Campo dei Fiori

“Cieli molto nuvolosi salvo schiarite irregolari sui rilievi. A tratti deboli precipitazioni, nevose oltre 800m circa, più probabili su Piemonte e Lombardia occidentale”.

Come da previsioni del Centro Geofisico Prealpino, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 dicembre la pioggia si è fatta neve a media quota. E nel Varesotto significa che compare la neve anche al Campo dei Fiori, come documentato dalle webcam dell’osservatorio.

Prati e tetti coperti di neve anche in alcune località montane vicino alla provincia e amate dai varesini, come la Val Formazza, Macugnaga e la Piana di Vigezzo (nel fondovalle di Vigezzo invece pioviggina ancora).

A Santo Stefano torna il sole

Venerdì segnerà un deciso miglioramento. La giornata sarà in buona parte soleggiata, con solo qualche nuvola residua nelle prime ore del mattino su Piemonte, Verbano e Lario. Le precipitazioni saranno assenti e le temperature minime scenderanno, soprattutto nelle zone interne, tra 1 e 4 gradi. Lo zero termico risalirà fino a quota 2200 metri.

Nel fine settimana niente precipitazioni ma freddo

Sabato 27 e domenica 28 dicembre il tempo si manterrà stabile e soleggiato. Sulla pianura sono attese foschie e locali nebbie nelle ore più fredde, mentre al primo mattino non si escludono gelate. Un fine settimana ideale per attività all’aperto nelle ore centrali della giornata, con l’attenzione però rivolta al freddo mattutino.