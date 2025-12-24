Natale con l’ombrello: pioggia in pianura e neve al Sacro Monte e al Campo dei Fiori
L’area depressionaria presente sull’Europa occidentale richiama correnti umide orientali sulla Pianura Padana associate a nuvolosità estesa e qualche debole precipitazione. La discesa di aria fredda dalla Scandinavia verso le Alpi determina una diminuzione delle temperature, più marcata sui rilievi
Un Natale con pioggia in pianura e neve sulle alture simbolo della città. Poi un progressivo ritorno del sole fino al fine settimana. Le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino delineano un quadro segnato inizialmente da nuvolosità e aria fredda, seguito da giornate più stabili ma fredde, soprattutto al mattino.
Natale con nuvole e neve in quota
La giornata di Natale sarà influenzata da un’area depressionaria sull’Europa occidentale, che richiamerà correnti umide orientali sulla Pianura Padana. Il risultato sarà cieli molto nuvolosi salvo schiarite irregolari sui rilievi. A tratti deboli precipitazioni, nevose oltre 800m circa, più probabili su Piemonte e Lombardia occidentale. Il limite delle precipitazioni nevose rende probabile la neve al Campo dei Fiori e al Sacro Monte, mentre in città prevarrà la pioggia.
Venerdì torna il sole
Venerdì segnerà un deciso miglioramento. La giornata sarà in buona parte soleggiata, con solo qualche nuvola residua nelle prime ore del mattino su Piemonte, Verbano e Lario. Le precipitazioni saranno assenti e le temperature minime scenderanno, soprattutto nelle zone interne, tra 1 e 4 gradi. Lo zero termico risalirà fino a quota 2200 metri.
Weekend stabile ma freddo
Sabato 27 e domenica 28 dicembre il tempo si manterrà stabile e soleggiato. Sulla pianura sono attese foschie e locali nebbie nelle ore più fredde, mentre al primo mattino non si escludono gelate. Un fine settimana ideale per attività all’aperto nelle ore centrali della giornata, con l’attenzione però rivolta al freddo mattutino.
