Da Ornavasso ai mercatini di Santa Maria, il Natale nel Distretto dei Laghi

Dalle Valli dell’Ossola, con i tipici villaggi alpini imbiancati dalla neve, alle affascinanti cittadine affacciate sui laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, i borghi storici del Distretto Turistico dei Laghi sono pronti ad ospitare anche per quest’anno le numerosissime date dei Mercatini di Natale e dei suoi eventi collaterali.

Tante le occasioni per vivere l’atmosfera di festa di questo periodo dell’anno: a Ornavasso, per citarne alcune, è possibile visitare la Grotta di Babbo Natale, a Verbania si pattina sul ghiaccio con Verbania on Ice, ad Arona sono in programma alcuni appuntamenti dedicati alla creatività natalizia, a Macugnaga si potrà incontrare la Regina dei Ghiacci, sul lago d’Orta sono in programma proiezioni luminose natalizie, mentre a Santa Maria Maggiore torneranno i tradizionali mercatini.

Un percorso che porterà i visitatori alla scoperta delle più affascinanti tradizioni artigianali del territorio: dalle prelibatezze enogastronomiche ai piccoli presepi creati artigianalmente grazie alla maestria degli artisti locali, dai sapori tipici di una cultura gastronomica radicata al territorio alpino fino a giungere ad eleganti oggetti d’arredo e decorazioni natalizie, dall’incontro con Babbo Natale nei paesi montani all’arrivo della Befana dal lago, passando ovviamente per i festeggiamenti del Capodanno.

