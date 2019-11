A Macugnaga torna la “Regina dei Ghiacci” Quale migliore occasione per scoprire i segreti di Frozen, il film di animazione di maggior successo di sempre, di un viaggio ai piedi del Monte Rosa, in uno dei villaggi più belli delle Alpi?

L’appuntamento per i più piccoli e non solo, è dal 23 novembre.

Macugnaga, in provincia di Verbania, ospita la terza edizione della Regina dei Ghiacci, il grande racconto di Andersen che ha ispirato i personaggi della Disney. Un’esperienza unica in quanto si potrà letteralmente toccare con mano il ghiaccio, quello vero, che servirà per costruire i personaggi del racconto, ma anche una slitta, o uno scivolo, grazie alla collaborazione con gli scultori della Cubetto, azienda torinese leader nella lavorazione del Ghiaccio.

Frozen è anche il mondo magico delle pietre preziose e dei cristalli, che si potranno cercare all’interno di una vera miniera d’oro, la prima visitabile in Italia.

Fantasia, realtà, manualità e spettacolo saranno gli elementi protagonisti della terza edizione della Regina dei Ghiacci: ogni data l’incontro e il Musical con la Regina dei Ghiacci, ripetuto più volte durante la giornata, con gli attori professionisti del Family Show, mentre tra le antiche baite del villaggio si potranno scoprire con le guide alpine i segreti della montagna.

Tra i momenti più emozionanti la cottura del pane nel vecchio forno e la passeggiata con le lanterne, il sabato, al tramonto, nell’incomparabile scenario del Monte Rosa, al cospetto della più alta parete delle Alpi, l’unica di tipo himalayano, con l’arrivo di Babbo Natale.

Una giornata magica che – se potete fermarvi per il weekend negli hotel convenzionati – si può concludere con la cena tipica, al calore del camino, oppure vivere con i biglietti di giornata o in abbinamento alla Grotta di Babbo Natale di Ornavasso, a 50 minuti di strada, con i biglietti VIP scontati validi 2 giorni.

Per informazioni e prenotazioni: www.grottadibabbonatale.it – info@grottadibabbonatale.it – tel. +39 0323 497349 da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 18