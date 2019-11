Torna la magia del Natale a Ornavasso. Dal 16 novembre al 29 dicembre 2019 sarà possibile visitare la Grotta di Babbo Natale e assistere agli spettacoli in programma nel parco. Quella di quest’anno è la decima edizione dell’iniziativa e si preannuncia speciale, con molte novità in tema natalizio.

Non mancheranno i percorsi nelle grotte e trenini sotterranei, l’intrattenimento dei twergi e i boschi incantati affacciati sui laghi. Da quest’anno saranno presenti anche i nuovi, grandi, igloo delle fiabe, alti 7 metri, per un’esperienza immersiva a contatto con i personaggi più amati dai bambini e non solo.

Tra le novità in occasione del decennale è da segnalare inoltre lo spettacolo di sand-art, l’arte di disegnare con la luce, granelli di sabbia e musica. Lo spettacolo, dedicato alla Natività e la vita di Gesù, sarà ripetuto durante la giornata all’interno del grande Santuario della Madonna della Guardia, un’area di oltre 600 metri quadrati dedicati al Presepe e al significato più autentico del Natale. L’iniziativa sarà resa ancora più suggestiva dalla presenza nel Santuario di un capolavoro del Presepe napoletano, il monumentale Presepe Bianco che dal Vaticano raggiungerà l’area presepe della Grotta di Babbo Natale per essere esposto insieme ad una raccolta di 14 antichi mestieri napoletani. Il Presepe Bianco esposto per la prima volta nella Chiesa di San Francesco di Paola a Piazza Plebiscito a Napoli è stato benedetto da Papa Benedetto XVI ed è formato da circa 200 figure e 100 animali: clicca qui per ulteriori info sul Presepe esposto a Ornavasso per l’edizione 2019.