La Grotta di Babbo Natale festeggia i suoi primi dieci anni

Dimenticate i classici villaggi natalizi e provate per un attimo ad immaginare un mondo magico dove tutto è vero: dai boschi parlanti, popolati di gnomi e personaggi delle favole, alle grotte sotterranee, dai trenini ai meravigliosi panorami sui laghi.

Dal 16 novembre al 29 dicembre quel mondo esiste, è la Grotta di Babbo Natale di Ornavasso (Lago Maggiore) che da dieci anni rappresenta il più originale e grande evento di Natale in Italia, dedicato a tutta la famiglia.

La Grotta di Babbo Natale arricchisce l’ampia offerta di spettacoli con i grandi Igloo delle fiabe, alti 7 metri, dove si potranno incontrare le Principesse Disney, Belle, Rapunzel, la Sirenetta, ma anche i super-eroi, Spiderman e Peter Pan.

Protagonista assoluto sarà naturalmente Babbo Natale, che si potrà incontrare nella vera grotta sotterranea, lunga 200 metri da cui fu estratto il marmo anche per il Duomo di Milano e durante la sfilata nel Parco, con il corteo della Corte Fatata, il primo gruppo in Italia di maghi e fate, con splendidi costumi e decorazioni floreali.

Completano il programma della giornata o del week end, con soggiorno in family hotel convenzionati, gli spettacoli di falconeria, del cantastorie, i trenini Renna Express, la slitta volante e la visita di aree piene di magia per i più piccoli come il sentiero degli scoiattoli, gli alberi parlanti, il trenino sotterraneo e il primo “selfie village degli gnomi”.

A ricordo dell’incontro con Babbo Natale ci sarà la foto di famiglia, scattata all’interno della Grotta di Babbo Natale, in omaggio per tutti coloro che prenotano online sul sito dell’evento e il diploma di bravo bambino.

In dieci anni l’evento è continuamente cresciuto ed oggi richiama decine di migliaia di visitatori da tutta Europa, e non solo bambini, come dimostra l’area presepe, con il nuovo spettacolo di sand-art dedicato al presepe e l’esposizione del Presepe Bianco, un capolavoro del presepe napoletano con 200 figure e 100 animali.

Per visitare la Grotta di Babbo Natale, con ingressi ogni 15 minuti dalle 9:30 alle 18:30, consigliamo invece di prenotare on line sul sito www.grottadibabbonatale.it oppure per telefono al numero 0323 497349 (da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 18:00).

I biglietti per visitare il Parco e assistere agli spettacoli sono disponibili anche sul posto, mentre i biglietti Grotta in alcune date potrebbero essere esauriti per cui consigliamo la prenotazione on line, con in omaggio anche la foto di famiglia.

Sono disponibili anche pacchetti week end in family hotel convenzionati, con ingresso gratuito il secondo giorno ed un biglietto super-vip per uno splendido week end dal Lago Maggiore al Monte Rosa, dove nelle stesse date è in programma la Regina dei Ghiacci, con attività ispirate alla prossima uscita di Frozen 2, sculture e laboratori con il ghiaccio, la passeggiata con le lanterne, la cottura del pane nel vecchio forno e la visita della miniera d’oro.