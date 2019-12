In 100 mila ai giardini Estensi per le luci di Natale

Chiusura dell’anno e tempo di bilanci. Il buon 2019 di Varese, caratterizzato da un rilancio nell’attrattività della città grazie ad alcuni grandi eventi come la mostra di Guttuso o lo spettacolo di luci natalizie, viene evidenziato anche dai primi numeri. La funicolare del Sacro Monte conferma il suo successo con oltre 5000 presenze solo a dicembre, mentre ai Giardini Estensi, in questo mese, 100mila persone hanno ammirato le luci di Natale.

“Un grande dicembre – afferma il sindaco Davide Galimberti – per confermare ancora una volta la bontà del percorso che abbiamo intrapreso. Portiamo a Varese grandi eventi, accendiamo l’entusiasmo dei cittadini e attiriamo visitatori e turisti anche dal resto della Lombardia e dalla Svizzera. Tutto questo scommettendo sul nostro patrimonio artistico e naturale e incentivando la mobilità sostenibile. Chiudiamo il 2019 soddisfatti, con Varese che si vede sempre più riconoscere il proprio spazio anche nel panorama nazionale. Siamo soddisfatti, ma non ci vogliamo fermare qui. Per questo siamo già al lavoro per un 2020 altrettanto ricco di risultati”.

Il dato complessivo della funicolare, circa 55mila passeggeri, conferma nel 2019 i numeri registrati lo scorso anno. Un risultato che raddoppia per l’impianto i passeggeri del 2015 e triplica quelli del 2014.

Per quanto riguarda le luci ai Giardini, invece, il conteggio andrà avanti fino al 18 gennaio. Già oggi, però, si può parlare di record, con lunghe file all’ingresso registrate nuovamente sia sabato che ieri.