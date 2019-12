Il 2020 di Antonelli: “Palaginnastica, illuminazione e poi un secondo mandato”

Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli si prepara a finire l’anno dal suo ufficio al primo piano di Palazzo Gilardoni, postazione che abbandonerà solo per il cenone in famiglia. Molti, forse troppi, i fascicoli aperti sul tavolo che annunciano un inizio di 2020 scoppiettante dal punto di vista delle opere pubbliche. Tra il 2 e il 7 gennaio si chiuderanno una serie di operazioni importanti che daranno alla città un nuovo centro sportivo e un’illuminazione pubblica degna di tale nome.

Antonelli ha puntato molto su queste due opere che insieme superano i 40 milioni di euro ma è convinto della bontà delle sue scelte: «Ammetto di non essere sereno ma la responsabilità è tanta – dice anche in risposta alle ultime polemiche sul fallimento della Noka Service, coinvolta nella realizzazione del Palaginnastica –. Ho la massima fiducia nella società ma il pericolo più grande, se non si chiude l’operazione, è un ritardo di 6 mesi nell’avvio del cantiere e in quel caso incasseremmo anche 200 mila euro di fideiussione. Il 7 gennaio si pubblica il bando e vediamo come va».

Il 3 gennaio partirà, invece, la lettera indirizzata ad A2a per la prelazione sull’altra azienda che ha vinto, per il momento, il bando illuminazione: «Una volta capito cosa intende fare A2a si potrà passare ai cantieri per la sostituzione degli oltre 9 mila punti luce in città, per la realizzazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche e per il posizionamento di un po’ di telecamere» – prosegue Antonelli.

Il 2 gennaio si apriranno anche le buste della gara per la realizzazione del sottopasso di Sant’Anna: «Anche quest’opera finalmente potrà partire. Dietro tutto questo c’è un lavoro immane degli uffici che si sono impegnati a fondo per far partire tutto».

A gennaio partiranno anche i lavori di sistemazione dell’ex-calzaturificio Borri per il quale, però, non si può ancora parlare di un progetto di riutilizzo nel breve periodo. Nell’Area delle Nord potrebbero partire due cantieri per la realizzazione di un’area commerciale e di una residenza per anziani con l’housing sociale. Riparte anche il comparto edilizio privato, dunque, anche grazie ai tre palazzi che sorgeranno nell’area che sta dietro il Commissariato di Busto Arsizio.

A febbraio sarà pronta anche la nuova caserma dei Carabinieri di via Bellini: «Con quest’operazione abbiamo arricchito il patrimonio comunale con un edificio del valore di 5,5 milioni di euro. È qualcosa che rimarrà alla città e sono contento di aver ottenuto questo risultato anche se qualcuno ha cercato fino all’ultimo di ostacolarmi» – confessa, riferendosi al tentativo della Lega di fermare la complessa operazione che nessuno prima di lui era riuscito a portare a termine.

Non ci sono solo i lavori pubblici nella testa di Antonelli: «Sono contento anche per come sta andando Agesp. Stiamo ottenendo grandi risultati. Attività strumentali è ormai il nostro braccio armato, il settore ambientale continua a migliorare la qualità della pulizia di tutta la città grazie allo spazzino di quartiere e allo spazzino fisso in centro».

Il sindaco fa i complimenti anche alla sua squadra di assessori: «Stanno lavorando bene tutti. Max Rogora sulla sicurezza otterrà anche nuove telecamere dal bando per l’illuminazione, Laura Rogora ha ottenuto il triplicamento dei fondi per la manutenzione del verde che permetterà un buon piano di potature per il prossimo anno, bene anche Farioli con il piano di investimenti per la ristrutturazione di 4 scuole nel 2020 e speriamo di poter ristrutturare qualche casa popolare in più per dare la possibilità ad Attolini di assegnare qualche appartamento a chi è in attesa da troppo tempo»

Antonelli sta riflettendo anche sul suo futuro politico. Il 2020 sarà l’anno delle decisioni importanti anche dal punto di vista delle prossime elezioni amministrative che a Busto si terranno nel 2021: «L’idea di fermarmi dopo un mandato non è più così solida nella mia testa. Non so se da civico oppure no (in quel caso Fratelli d’Italia lo accoglierebbe a braccia aperte, ndr) ma penso che mi ricandiderò. Le parole dette dal segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi aprono prospettive positive ma credo che tutto sarà ancora da ridiscutere varie volte».