31 dicembre ore 12: “Stop ai botti di capodanno“

Dalle ore 12,00 del 31 dicembre 2019 alle ore 12,00 del 1° gennaio 2020 a Luino è stato istituito con ordinanza “il divieto assoluto di accensione e lancio di fuochi di artificio, di sparo di petardi, dello scoppio di mortaretti, di razzi ed di tutti gli artifici pirotecnici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, piazze, giardini, ecc.“

Il sindaco di Luino Andrea Pellicini con ordinanza dunque avverte che «salvo che il fatto costituisca reato, l’organo accertatore procederà altresì al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali pirotecnici utilizzati o illecitamente detenuti ai sensi dell’art. 13, comma 2 e art. 20 della L. n. 689 del 24.11.1981; delle violazioni commesse dai minori risponderanno gli esercenti la potestà genitoriale ovvero i soggetti tenuti alla loro sorveglianza”.

“Il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente atto, qualora non diversamente sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000“.

“All’atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza e in caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata“.