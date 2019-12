900 km in bici da Torino a Trieste, ecco Aida

Sabato 14 dicembre nella sede di Ciclocittà Varese, in occasione del brindisi sociale di fine anno interverrà Michele Cemonesi, ideatore della Ciclovia AIDA .

Cemonesi racconterà l’iniziativa ed il relativo crowdfunding lanciato su Eppela, che terminerà domenica 15.

AIDA è un progetto per cicloturisti e per sviluppare l’economia del cicloturismo e consiste in un percorso di 900 km da Torino a Trieste, attraverso Milano, Brescia, Verona. L’incontro è aperto a tutti.

Appuntamento dunque a Ciclocittà, Via Rainoldi 14, Varese, alle 17.30.