Acquisti di Natale, Eolo supporta i negozi di provincia

Eolo, il principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, lancia una nuova iniziativa per Natale. I clienti Eolo dal 3 dicembre possono usufruire del programma di fedeltà “Eolo x Me & il mio territorio”. Le prime città coinvolte nel lancio del progetto sono Verbania e Varese, ma presto arriverà in altre località.

La nuova piattaforma crea un legame forte con il territorio, perché per ogni euro speso nei negozi aderenti all’iniziativa, siano essi siti online che negozi tradizionali, sarà possibile accumulare punti da riutilizzare nei negozi del territorio, supportando in questo modo l’economia locale.

Ogni cliente Eolo troverà nell’area cliente una sezione in cui scoprire tutti i negozi che fanno parte del circuito: per ogni euro speso si accumulerà 1 punto e ogni 500 punti si potrà usufruire di un buono da 5€. I punti si convertiranno poi in buoni sconto, omaggiati da Eolo, che il cliente potrà spendere nei negozi del territorio. Al momento dell’iscrizione si otterranno subito 1.000 punti, convertibili in un buono da 10€.

I clienti avranno quindi il vantaggio di ottenere buoni sconto per acquisti di vario genere, dal panettiere sotto casa, al parrucchiere, dal ristorante, al bar e molti altri. I negozianti del territorio di contro, avranno la possibilità di incrementare la loro clientela, ottenere pubblicità gratuita e per chi vuole, offrire promozioni dedicate solo ai clienti EOLO. Ogni negoziante interessato può partecipare direttamente accedendo al sito eoloperme.it, per i clienti invece, non è necessaria alcuna iscrizione, basta solo accedere all’Area Cliente.

Anche quest’ultima iniziativa conferma l’attenzione dell’operatore bustocco per la provincia italiana e la valorizzazione delle attività economiche dei comuni.