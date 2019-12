In arrivo il nuovo murales di Ravo in Tribunale

Lavori in corso a palazzo di giustizia. Questa mattina, mercoledì, è stato interdetto il passaggio attraverso la scalinata che si incontra sulla destra non appena passati l’atrio.

Motivo: un ponteggio installato sul pianerottolo. Ma non si tratta di lavori di manutenzione ordinaria, piuttosto siamo di fronte all’anticipazione del secondo murales ospitato dal palazzo.

Il primo, come si ricorderà, ritraeva l’artista Artemisia Gentileschi, la pittrice di scuola caravaggesca vissuta nel Cinquecento con una storia travagliata: venne stuprata e coinvolta in un processo che per i tempi arrivava a livelli ben più alti dello scabroso, ma con grande dignità e coraggio superò quel momento per riuscire a continuare la propria esistenza, dipingere, proseguire la sua vita assieme ai figli.

Un messaggio di speranza nato dai colori dello street artist Ravo Matoni, il varesino che con le sue copie di Caravaggio e di altri maestri dell’antichità è riuscito a conquistare il mondo intero.

Sui quaranta metri quadri di parete fra il pianterreno e il primo piano di palazzo di giustizia, dunque, sarà ancora il suo segno a contraddistinguere il tema della giustizia in chiave artistica. Il ponteggio è stato posato e i lavori cominceranno il prossimo 27 dicembre.

Cosa dovremo aspettarci? «Il muro rappresenterà una allegoria legata a pace e giustizia, e sarà la riproduzione di un dipinto del periodo settecentesco, di più non voglio svelare, il lavoro sarà possibile ammirarlo dopo le feste di Natale», ha detto l’artista a Varesnews.