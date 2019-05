Andrea Ravo Mattoni incontra Macron e Mattarella

Andrea Ravo Mattoni è stato tra gli ospiti della cerimonia ufficiale di Amboise, per i cinquecento anni della morte di Leonardo Da Vinci, in programma per oggi, 2 maggio.

La celebrazione ha visto la partecipazione del presidente francese Emmanuel Macron e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre a numerose personalità. Il writers varesino ha partecipato all’importante evento in quanto, nelle scorse settimane, ha lavorato ad un progetto che lo ha visto realizzare cinque grandi tele di 3,50 m x 2,50 m, raffiguranti cinque particolari del dipinto “La morte di Leonardo da Vinci” del 1781 di Francois Guillame Ménageot . Le tele sono esposte nella torre principale del castello di Château Royal d’Amboise di fino al 2 settembre.

Andrea Ravo Mattoni ci aveva annunciato della sua partecipazione all’importante evento, durante la realizzazione del suo ultimo murales, a Gavirate, dove sulla parete della scuola ha rappresentato con le bombolette spray “Il bacio di Romeo e Giulietta”, realizzato nel 1820 dall’artista Francesco Hayez.