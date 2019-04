Il murales di Andrea Ravo Mattoni meraviglia Gavirate

C’è del gran movimento intorno a questo artista che con la bomboletta spray sta riproducendo uno dei quadri più romantici del 1800. Un’intera facciata della scuola elementare di Gavirate diventerà una vera e propria opera d’arte, capace di sorprendere anche i passanti più distratti. Ci si accorge da lontano che su quella parete, affacciata su uno degli ultimi supermercati di paese, sta nascendo qualcosa di nuovo. D’altronde è proprio questo l’intento di Andrea Ravo Mattoni, artista varesino che si è fatto le ossa sui muri della città e che oggi è uno dei writer più richiesti in Europa.

La sua agenda al momento è piena di impegni fino al 2021 ma tutto è nato tre anni fa quando si è messo nella testa di realizzare una pinacoteca a cielo aperto. Così i piccoli paesi di provincia sono diventati «ponti con le istituzioni museali» e i suoi murales un modo per «insegnare l’arte sulla strada».

Non è in dubbio infatti, che i suoi lavori creino curiosità e meraviglia. A lavoro non ancora concluso in Via Marconi si è creato un via vai di gente, entusiasta di quella prima bozza che andrà a materializzarsi ne “Il bacio di Romeo e Giulietta”, realizzato nel 1820 dall’artista Francesco Hayez.

Nel via vai delle faccende quotidiane infatti, è impossibile non soffermarsi un attimo davanti all’enorme disegno. E così in molti si prendono cinque minuti per vedere Ravo e il collega Joel Elbaz (che lo accompagna in queste occasioni) lavorare con le bombolette e c’è addirittura chi porta loro tavolette di cioccolato, caffè, brioches per tirare avanti durante la giornata.

Per realizzare questa parate da undici metri per sette infatti, ci vuole tecnica ma anche fisico. La giornata inizia alle otto e si conclude intorno alle sette e mezza di sera, tempo permettendo. Si sale e scende dal cestello con l’imbracatura e il casco in testa. Un giorno e mezzo se ne va per realizzare la base e dividere il muro in un’enorme griglia che servirà ad avere punti di riferimento una volta che si inizia a disegnare e colorare. A disposizione centodieci bombolette.

Il murales verrà inaugurato venerdì dopo cinque giorni di lavoro ma intanto alunni e i cittadini, posso partecipare alle visite guidate e alle spiegazioni di Paolo Cova, storico dell’arte e curatore per Andrea Ravo Mattoni che accompagna i visitatori in spiegazioni che passano dalla storia dell’ottocento fino alla nascita della street art (dalle 10 alle 15 e dalle 15 alle 18, a cadenza oraria, info 0332748225). Mercoledì prossimo invece, è prevista una serata in Comune per spiegare nel dettaglio l’intervento murario.

«È un lavoro a cui tengo molto, non vedevo l’ora di realizzare un’opera di quel periodo con le bombolette spray», racconta Ravo durante una breve pausa. «Come per gli altri muri realizzati in provincia, ho scelto un quadro che avesse una connessione con il territorio; in questo caso un’artista milanese molto conosciuto anche nella nostra zona. Al Castello di Masnago, ad esempio, è conservato uno dei suoi lavori più belli, la “Tamara di giuda”».

Dopo Varese, Angera e Leggiuno dunque, anche Gavirate diventa meta di un percorso artistico più ampio. I lavori di Andrea Ravo Mattoni infatti, sono arrivati in Francia dove ha collaborato con il Louvre, ad esempio, e il 2 maggio saranno in parte protagonisti alla cerimonia ufficiale di Amboise per i cinquecento anni della morte di Leonardo, alla quale parteciperanno Macron e Mattarella. In fin dei conti, sarà messaggero di quel movimento hip hop nato a Varese negli anni ’90 e che ha aperto la strada a molti giovani creativi.