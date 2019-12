Arte, specialità e “trinatini”: Ternate si prepara al Natale

Il Natale a Ternate è già cominciato. Con l’inaugurazione sabato 30 novembre presso villa Leonardi della mostra d’arte del maestro Angelo De Natale è iniziato “TrinatAle”, la settimana dedicata alla cultura e alle specialità enogastronomiche promossa da “Trinate nova”. Per l’occasione le volontarie di “Trinate nova” prepareranno i “trinatini” – i dolci tradizionali di Ternate –, mentre l’8 dicembre uno dei migliori giovani sommelier italiani accompagnerà i visitatori in un percorso enogastronomico.

La mostra inaugurata sabato 30 novembre alle 16.30 ospiterà all’interno di villa Leonardi quadri a olio, acquerelli e sculture realizzate da Angelo De Natale. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 30 novembre all’8 dicembre secondo questi orari: il sabato dalle 16.30 alle 19.00, e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. le opere di Angelo De Natale si trovano in molte città italiane e straniere (dal Giappone al Kenya), ma diversi suoi lavori si possono trovare anche a Cassano Magnago (gli affreschi nelle chiese di san Martino e san Giulio e il monumento alla resistenza in Via XXV aprile).

A partire da domenica 1 dicembre e per tutto il fine settimana del 7 e dell’8 le volontarie di “Trinate nova” venderanno i “trinatini”: i biscotti tradizionali di Ternate. Inventata dalla cuoca dei conti Leonardi per i bambini di Ternate, la ricetta dei “trinatini” sembrava essere dimenticata per sempre, finché i membri di “Trinate nova” la ritrovarono alcuni anni fa appuntata su un foglietto dimenticato in un cassetto della villa. Dalle 15.00 alle 17.00 di domenica 8 dicembre si terrà invece “Assaggiando dolcemente”: un percorso enogastronomico a cura del sommelier Jacopo Corti. Giovane master sommelier, Jacopo Corti è stato riconosciuto come uno tra i 30 migliori sommelier italiani sotto i 35 anni.