Atti vandalici alle luminarie sul lungolago

Due atti vandalici nella notte di sabato a Laveno Mombello, sul lungolago, ed in particolare alla grande palla luminosa di Natale istallata dagli Amici del Presepe Sommerso.

Il gruppo di volontari infatti, quest’anno ha ampliato l’allestimento Natale con una grande struttura luminosa, nella quale è possibile accedere per scattare una foto.

Nella notte di sabato però, qualcosa è andato storto e intorno alle 10 e 30 la palla si è spenta. A provocare il danno sembrano essere stati alcuni giovani, ripresi della telecamere di sorveglianza posizionate su Piazza Caduti del Lavoro per il periodo di Natale dal gruppo di volontari: «Abbiamo visionato le telecamere – spiegano – e il primo danno è stato fatto intorno alle 10,30 quando un gruppo di giovani è entrato dentro la struttura per fare una foto. Erano in tanti e hanno strappato un filo». La domenica mattina però, sono stati trovati anche dei cartelli strappati: «Siamo andati avanti nel vedere le immagini e alle 2.47 tre uomini hanno strappato i cartelli che avevamo posizionato intorno alla struttura luminosa».

Gli Amici del Presepe spiegano che hanno già contattato i Carabinieri di Laveno Mombello, ai quali consegneranno le immagini riprese della telecamere. Valuteranno poi, se esporre denuncia. I danni non sono stati grandi, ma la speranza è che non accadano più fatti del genere, a danno di un allestimento portato sul lungolago da un gruppo di cittadini che si impegna per il proprio paese. Intanto, la palla luminosa è stata riparata e i cartelli ristampati.