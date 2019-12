Auchan, sciopero all’Antivigilia: «Siamo persone e non eccedenze»

A protestare sotto il Pirellone all’Antivigilia di Natale c’erano anche i dipendenti dell’ex Auchan di Rescaldina e Nerviano che con il passaggio al nuovo marchio rischiano il posto. Partecipato lo sciopero organizzato oggi, lunedì 23 dicembre, in via Galvani a Milano per chiedere tutele occupazionali e salariali.

A sostenere i lavoratori di tutti i punti vendita della Lombardia coinvolti nella vertenza Anchan – Conad c’erano i rappresentanti della Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

