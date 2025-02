Nerviano, in fiamme due grossi furgoni. Ustionato un operaio

Un incendio si è sviluppato intorno alle ore 7 i questa mattina – martedì 18 febbraio – all’interno di un’azienda di traslochi con sede in via Santa Maria a Nerviano.

Le fiamme hanno colpito tre furgoni cassonati nella disponibilità dell’azienda, due dei quali danneggiati in modo grave mentre un terzo solo in maniera parziale. Una persona è rimasta ferita: si tratta di un operaio 25enne che era intervenuto nel tentativo di spostare uno dei mezzi e per questo ha riportato alcune ustioni sul corpo.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, la polizia locale di Nerviano e i mezzi del 118 che hanno provveduto a soccorrere la persona ferita: non è in pericolo di vita ma è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Legnano.