Leonardo e Baykar firmano un accordo. Partnership italo-turca per la produzione di droni

È stato firmato oggi, giovedì 6 marzo, un memorandum of understanding (MoU) tra Baykar Technologies, azienda privata turca, e Leonardo per lo sviluppo di tecnologie senza pilota. L’accordo si basa sulle sinergie industriali e sulle complementarità tra le due aziende nel settore dei sistemi senza pilota. L’obiettivo della Joint Venture, che avrà sede in Italia, include la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la manutenzione di sistemi aerei senza pilota.

(nella foto, da sinistra: Selçuk Bayraktar, Guido Crosetto e Roberto Cingolani)

Questa partnership farà leva sulle piattaforme senza pilota all’avanguardia di Baykar, che hanno dimostrato efficacia operativa in vari mercati globali, e sull’esperienza di Leonardo nei sistemi di missione, nella progettazione di payload e nella certificazione aerospaziale in Europa. Il mercato europeo per i prossimi dieci anni, che comprende caccia senza pilota, droni da sorveglianza armati e droni da attacco in profondità, è stimato raggiungere i 100 miliardi di dollari.

Entrambe le aziende, già impegnate nello sviluppo e nella produzione di UAV, sistemi elettronici, payload, C4I (Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer e Intelligence), intelligenza artificiale, sistemi di missione integrati, equipaggiamenti spaziali e servizi, garantiranno l’interoperabilità all’interno di ecosistemi multi-dominio.

Attraverso questo accordo, Leonardo e Baykar intendono avviare una unione di opportunità nei mercati europei e internazionali, sfruttando anche sinergie aggiuntive nel settore spaziale. «Con Baykar – afferma Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo – stiamo creando un nuovo player di riferimento nel settore delle tecnologie senza pilota, che giocherà un ruolo sempre più centrale nel futuro della Difesa. Oggi firmiamo una nuova alleanza internazionale che segna un significativo passo avanti nei sistemi senza pilota, aprendo nuove opportunità di mercato, in particolare in Europa. L’industria della difesa sta affrontando sfide senza precedenti, come i sistemi senza pilota, l’intelligenza artificiale, la caccia di sesta generazione, la cybersicurezza e lo In questo contesto, siamo convinti che la cooperazione tecnologica sia necessaria e urgente per accelerare il progresso e garantire la sicurezza globale».

Selçuk Bayraktar, presidente e cto di Baykar, ha dichiarato: «In qualità di leader globale nello sviluppo, produzione ed esportazione di UAV armati, Baykar ha sempre puntato a superare i confini dell’innovazione nell’aviazione senza pilota. La capacità riconosciuta a livello globale di Leonardo nei sistemi C4I e la sua avanzata infrastruttura tecnologica basata sull’IA rendono questa collaborazione ancora più rilevante. Questa partnership strategica con Leonardo rappresenta una tappa fondamentale per espandere la nostra impronta tecnologica e rafforzare la nostra presenza nel mondo. Baykar unirà tecnologie etiche basate sull’IA alle immense capacità di Leonardo nell’intelligenza artificiale per sviluppare soluzioni di nuova generazione che definiranno il futuro dei sistemi aerei senza pilota. Insieme, questa sinergia porterà a una supremazia aerea definitiva basata sull’IA per il futuro».

I siti Leonardo coinvolti nelle attività sviluppate dalla Joint Venture saranno quelli di Ronchi dei Legionari (Friuli), centro specializzato nel settore senza pilota; Torino (Piemonte) e Roma Tiburtina, rispettivamente per gli aspetti produttivi e lo sviluppo di tecnologie multi-dominio integrate; e Nerviano (Lombardia) per le soluzioni congiunte offerte nel settore spaziale.