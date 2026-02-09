Varese News

L’antropologo di Busto in miniera e Varese ombelico del mondo del ghiaccio

Le principali news di oggi in meno di 10 minuti

L\'evento alla Acinque Ice Arena per l\'arrivo della Fiamma Olimpica


Tra le notizie da ascoltare di lunedì 9 febbraio c’è Gianluca Candiani, antropologo di Busto Arsizio che ha lavorato per un anno in una miniera di carbone illegale in Bosnia, e il ruolo giocato dal Palaghiaccio di Varese e degli impianti del Varesotto per la vittoria di due medaglie alle Olimpiadi, senza dimenticare il pattinatore che è uscito di casa, ha percorso poche centinaia di metri e ha vinto un bronzo nella sua città.

Pubblicato il 09 Febbraio 2026
