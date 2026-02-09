L’antropologo di Busto in miniera e Varese ombelico del mondo del ghiaccio
Le principali news di oggi in meno di 10 minuti
Tra le notizie da ascoltare di lunedì 9 febbraio c’è Gianluca Candiani, antropologo di Busto Arsizio che ha lavorato per un anno in una miniera di carbone illegale in Bosnia, e il ruolo giocato dal Palaghiaccio di Varese e degli impianti del Varesotto per la vittoria di due medaglie alle Olimpiadi, senza dimenticare il pattinatore che è uscito di casa, ha percorso poche centinaia di metri e ha vinto un bronzo nella sua città.
