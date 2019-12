Biblioteca Civica: due iniziative dedicate al diabete

Durante questa settimana la Biblioteca Civica ospiterà due iniziative dedicate al diabete.

Dal 7 al 14 Dicembre si potrà fruire una interessante mostra didattica dal titolo “Obesita’, Diabete e c. Gestione della cronicita” che sarà inaugurata il 7 dicembre alle ore 11.

Correlato alla mostra, un convegno è previsto per mercoledì 11 dicembre alle ore 18.30, sempre a Villa Hussy dal titolo”La gestione della cronicità in Regione Lombardia”.

A questa serata interverranno Aurelio Sessa, Coordinatore Scientifico della Cooperativa Medici Insubria, che affronterà il tema “Il PAI: opportunità e criticità” e Francesco Perlasca già Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza ASST Sette Laghi Varese, che interverrà nei riguardi dell’approccio al paziente cronico. Il convegno sarà moderato da Patrizio Marnini, endocrinologo e diabetologo di Varese.

A Luino, con l’egida del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano e dell’AVIS Comunale Luino, è stata costituita l’associazione “Con i diabetici a Luino”. Nel nome, l’Associazione ha 2 punti importanti: “Con” e “Diabetici”. “Con” sta ad indicare che non si tratta semplicemente di un’associazione di una categoria di persone che hanno un problema di salute, ma si tratta di alcune persone che si occupano e preoccupano della propria salute e della salute della società in cui vivono. Quindi, per far parte dell’associazione non occorre avere il diabete, ma occorre non essere indifferenti al tema della salute.“Diabetici” indica che si parla di salute a partire dal diabete. Il diabete è l’epidemia contemporanea, dovuto per la maggior parte allo stile di vita impostoci dalla vita moderna, caratterizzata da sedentarietà e da qualità/quantità di cibo disponibile. Sedentarietà e cibo conducono all’obesità; ma prima ancora di diventare obesi si diventa resistenti all’azione dell’insulina, insulino-resistenti. L’insulino resistenza è il denominatore comune della stragrande maggioranza delle malattie che ci perseguitano: ipertensione arteriosa, dislipidemia (grassi nel sangue), infarto, scompenso cardiaco, diabete, demenza senile, Parkinson. Da queste malattie derivano poi altre complicanze: insufficienza renale, neuropatia, ictus, problemi di circolazione. Insulino resistenza si trova persino nelle persone con bronchite cronica ed asma.Si capisce bene, quindi, che parlare di diabete significa parlare di malattia dismetabolica, cioè significa parlare di qualunque malattia in qualunque parte del corpo perché il metabolismo interessa ogni nostra singola cellula e quando è “malato” ogni cellula ne soffre. Le malattie assumeranno nomi diversi a seconda che si manifestano al cuore, ai reni, al cervello o ai polmoni, ma la base comune è unica: il metabolismo ammalato.Non occorre diventare obesi per ammalarsi: certo, l’obesità facilita la malattia e come tale va combattuta, ma la vera condizione causa prima delle malattie è l’insulino resistenza che si può combattere facendo attenzione a ciò che abbiamo nel piatto e muovendo pochi passi al giorno.