Bioedilizia e sostenibilità: i Verdi riflettono con #lasolastrada

Bioedilizia, sostenibilità, risparmio energetico: con una serata in sala Serra a Ispra l’Associazione intercomunale Verdi Varese-Verbano ha dato il via a un ciclo di conferenze sull’ambiente denominato #lasolastrada.

«Il nostro gruppo si riferisce ai comuni di tutta la sponda del Lago Maggiore, da Sesto Calende fino a Luino – hanno spiegato Massimiliano Balestrero e Maurizia Punginelli, entrambi co-portavoce dei Verdi – Il nostro è un impegno concreto al fine di creare le condizione necessarie per uno sviluppo da intendersi nella concezione più pura, ovvero quella di garantire una vita sostenibile alle generazioni future. #lasolastrada è un progetto legato a un principio che ci siamo dati per fare qualcosa di operativo».

«In quest’ultimo periodo nella provincia di Varese i verdi hanno avuto un grosso incremento che di fatto segna una forte attenzione ambientalista» ha aggiunto Francesco Casarolli, tesoriere e membro dell’esecutivo della Federazione Lombarda dei Verdi. Relatore della serata, l’architetto Mauro Rivolta, che parlando della propria esperienza nel campo della bio-architettura ha dunque dato il via alla prima “conferenza verde” della stagione 2019-2020.

«L’architettura bio-ecologica crea edifici che sono veri e propri organismi viventi ed è fatta pensando attentamente alla qualità della salute degli abitanti e degli ambienti costruiti – ha spiegato l’architetto e fondatore dello studio EcoArch -. Viviamo in un sistema che non funziona più; i primi rapporti degli scienziati risalgono ormai agli anni ‘70, non è quindi una novità di oggi né di Greta (Thunberg, ndr), alla quale va comunque riconosciuto di aver lanciato un grande segnale d’allarme».

Rivolta ha toccato temi diversi: dalla ristrutturazione al recupero e ampliamento di stabili alla costruzione delle nuove abitazioni. «Il tema della Bioarchitettura è stato occasione per un confronto – dichiara soddisfatto il comitato dei Verdi al termine della serata -, perché la progettazione delle nostre case, così come tutti gli altri temi che saranno trattati nel corso delle conferenze future, rappresentano momenti importanti per dimostrare come davvero i cittadini possono realizzare il bene comune e l’interesse delle proprie famiglie».