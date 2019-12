Broker Forex: la classifica per il 2020

Il mercato Forex, mercato delle valute, è il più grande del mondo, sia per volumi di scambio che per operazioni giornaliere. Sul Forex Market si scambiano coppie di valute, traendo profitto dalle variazioni dei tassi di cambio.

Grazie ai broker è possibile investire online sul Forex Market, ricavando profitti dalle oscillazioni delle variazioni dei tassi di cambio di una coppia di valute, senza acquistare direttamente il titolo in questione. Questo è il vantaggio principale di operare tramite strumenti derivati, ovvero strumenti finanziari che riflettono immediatamente l’asset sottostante ma che non presentano, diversamente da quello, requisiti di accesso altrettanto alti.

Se si vuole partecipare direttamente al Forex Market, infatti, sono necessarie centinaia di migliaia di euro, mentre con i broker puoi iniziare con un deposito minimo di circa 250 euro.

Le migliori piattaforme per investire sul Forex

Se si è in cerca di una lista di broker affidabili a cui far riferimento per investire, questa classifica aggiornata sui broker forex è la migliore a cui poter far riferimento. Si tratta di piattaforme estremamente valide, sulle quali hanno investito e continuano a farlo milioni di utenti.

Certificate dalla CySEC di Cipro e riconosciute sia dall’ESMA (European Security and Markets Authority) che dalla CONSOB, si tratta di broker che hanno fatto la storia del trading online e sono caratterizzati da un’offerta tuttora inarrivabile.

Queste piattaforme sono:

· 24Option

24Option è un broker particolarmente amato per via della sua guida al trading online. Si tratta di un manuale in PDF scaricabile gratuitamente una volta eseguita la registrazione. Le informazioni contenute nella guida sono state valutate dagli esperti aventi un valore di mercato di oltre 3000 dollari: si tratta di una delle migliori guide complete al trading online disponibili in commercio.

Oltre alla guida, 24Option si distingue anche per i segnali di trading: si tratta di analisi di mercato su alcuni titoli specifici elaborate da Faunus Analytics, una delle migliori agenzie di analisi finanziaria al mondo, e comunicate gratuitamente in tempo reale tramite SMS, e-mail o in chat.

Queste sono solo due delle tante motivazioni per cui gli utenti continuano ad affidarsi a 24Option per realizzare i propri investimenti.

· eToro

eToro è leader mondiale nel Social Trading. Solo questo basta a presentare la piattaforma.

Il Social Trading è un particolare strumento che permette di copiare gli investimenti realizzati dai tanti professionisti che operano sulla piattaforma. Si tratta di una delle migliori forme di Trading Automatico mai realizzate e che permette di ricavare profitti anche senza possedere tutte le conoscenze necessarie per realizzare gli investimenti che si associano a tali profitti.

Una volta copiato l’investimento del professionista scelto e scelto il capitale da destinare a quell’operazione, se essa si rivela essere di successo si registreranno profitti proporzionali al capitale investito. Semplice e immediato.

· IQ Option

IQ Option è, forse, la piattaforma più user friendly mai creata: dall’interfaccia semplice, permette di tenere sott’occhio non solo tutte le operazioni ancora aperte ma anche i titoli più interessanti sui quali investire.

Di immediata semplicità, non vi è un utente al mondo che si sia lamentato dell’interfaccia di IQ Option.

Altri fiori all’occhiello del broker sono il Conto Demo e il deposito minimo. Il primo è offerto da tutte le piattaforme, ma quello di IQ Option è assolutamente illimitato: lo si può usare senza limitazioni di tempo per mettere alla prova le proprie capacità o sperimentare nuove strategie di investimento.

Il secondo è una vera e propria rarità nel mondo del trading: solitamente i broker permettono di iniziare ad operare partendo da un deposito minimo di 250 euro. IQ Option ha deciso di abbassare ancor di più questo requisito, permettendo di iniziare ad investire anche con soli 10 euro di deposito. Ovviamente 10 euro sono insufficienti a ricavare grossi profitti ma permettono maggior flessibilità all’utente.