Caso luminarie, il sindaco a Radio Uno: “Faremo causa alla ditta che le ha allestite”

Il sindaco di Busto Arsizio è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Uno, durante la trasmissione Centocittà, che trattava anche il tema delle luminarie natalizie nelle città. Al sindaco è stato chiesto quale fosse il problema che ha portato allo spegnimento delle lucine in tutta la città per due giorni. Emanuele Antonelli ha risposto così: «Abbiamo acceso le luminarie prima di tutti gli altri. La ditta che ha lavorato ha avuto dei problemi anche a causa delle intense piogge che hanno occupato gran parte del mese di novembre. I nostri tecnici si sono accorti del problema e hanno chiesto di spegnerle per effettuare i controlli che sono stati fatti da 3 squadre di tecnici. Dietro quest’episodio non c’è stato nessun attacco politico, come riportato da un giornale. Alla fine risparmieremo qualche soldo perchè faremo causa all’impresa che ha fatto il lavoro». Il sindaco, infine, ha assicurato che per il weekend tutte le luminarie saranno accese.