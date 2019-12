C’è qualche problema con le luminarie di Natale, spente

Il Natale di Busto Arsizio si spegne almeno fino a domani. Le classiche luminarie che rallegrano l’atmosfera natalizia in città, infatti, sono state spente fino a nuovo ordine, in attesa che Agesp concluda l’attività di controllo dopo che erano state segnalate anomalie tecniche nella realizzazione degli impianti di illuminazione da parte dell’impresa che ha realizzato l’illuminazione.

Un black out del Natale che è stato confermato anche dall’assessore ai Grandi Eventi Paola Magugliani la quale, però, sottolinea che il problema sarà risolto in breve tempo con l’intervento dell’impresa che ha fornito il servizio: «Nessun costo ulteriore sarà addebitato all’amministrazione comunale – sottolinea e conclude – probabilmente, anche a causa del maltempo dei giorni scorsi, alcuni lavori non sono stati fatti con la giusta attenzione e calma».