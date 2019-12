Castiglioni e Martinenghi in finale nei 50 rana

Continuano a nuotare forte Arianna Castiglioni e Nicolò Martinenghi, impegnati in questi giorni nei campionati italiani assoluti che si stanno svolgendo a Riccione.

Nella mattinata di venerdì 13 dicembre i due nuotatori varesotti erano impegnati nei 50 rana, specialità non olimpica e che quindi non dà accesso ai pass per Tokyo.

Nella gara femminile Arianna Castiglioni ha chiuso la batteria in 31″03, terzo tempo assoluto dietro alla giovanissima Benedetta Pilato (30″24) e a Martina Carraro (30″66).

Primo tempo invece tra i maschi per Nicolò Martinenghi, unico a scendere sotto il 27 secondi, chiudendo con un buonissimo 26″95.

Questa sera, a partire dalle 18.24, al via la finale femminile; a seguire quella maschile.