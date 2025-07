La Rari Nantes Saronno è Campione d’Italia di nuoto master

I Campionati Italiani di Nuoto Master 2025, svoltisi a Riccione dal 24 al 29 giugno, hanno consacrato una stagione straordinaria per la Rari Nantes Saronno, culminata con la conquista del titolo italiano nella Fascia C (fino a 110 atleti). Un risultato eccezionale, che arriva diciannove anni dopo il primo storico trionfo del 2006. Diversi atleti hanno condiviso entrambi i successi, rendendo questo traguardo ancora più emozionante.

Una manifestazione da record

Secondo la Federazione Italiana Nuoto, quella del 2025 è stata un’edizione da record, con 4.221 atleti iscritti provenienti da tutta Italia e un livello tecnico altissimo, testimoniato dalla caduta di numerosi record mondiali, europei e italiani. Tra i tratti distintivi, la straordinaria varietà anagrafica dei partecipanti: dalla giovanissima Emma Viapiana, all’esordio in Campionato, ai veterani Velleda Cernich, classe 1942, e Mario Buzzetti, classe 1943, simboli di longevità e passione.

Un titolo costruito nel tempo

La Rari Nantes Saronno ha partecipato con 50 atleti e 35 staffette, accumulando punti preziosi non solo a Riccione ma anche lungo tutto il Circuito Supermaster nazionale e ai Campionati Regionali invernali, scalando la classifica di squadra fino a raggiungerne il vertice prima della manifestazione. A Riccione, la sfida è stata serrata contro Il Gabbiano Napoli, i Nuotatori Genovesi e Firenze Nuota Master, con un finale al cardiopalma risolto grazie a spirito di squadra, determinazione e continuità.

Il podio e la classifica

Nella classifica finale del Campionato Italiano di Società – Fascia C, la Rari Nantes Saronno ha conquistato il primo posto assoluto. Nella classifica generale si è invece posizionata all’undicesimo posto su un totale di 577 squadre italiane: un risultato di assoluto prestigio.



Riconoscimenti individuali e medaglie

Tra i riconoscimenti individuali più significativi, Velleda Cernich (categoria M80) ha ottenuto la medaglia d’argento nel Circuito Supermaster, classifica che considera la somma delle cinque migliori gare su specialità diverse. Andrea De Marco (M55) ha invece completato la speciale classifica “IronMaster”, che prevede la partecipazione a tutte le 18 specialità natatorie.

Durante i Campionati, sono giunte anche numerose medaglie. Annamaria Posca (M50) ha vinto l’oro nei 400 misti e l’argento nei 200 farfalla. Daniele Buzzetti (M55) ha conquistato l’argento nei 200 stile libero, mentre Federico Urban (M40) ha ottenuto lo stesso risultato nei 200 rana. Velleda Cernich ha aggiunto al suo palmarès l’oro nei 50 e 100 rana e l’argento nei 50 stile. Marika Soffientini (M30) si è distinta con l’argento nei 50 e il bronzo nei 100 rana. Michele Bernasconi (M50) ha ottenuto l’argento nei 100 dorso e Patrizia Borio (M50) il bronzo nei 50 stile libero.

Sport per tutte le età, inclusivo e comunitario

Lo sport master è capace di unire generazioni, e la Rari Nantes Saronno si distingue per la sua longevità e vocazione inclusiva. Da oltre venticinque anni, molti atleti non solo gareggiano ma contribuiscono attivamente all’organizzazione delle attività propaganda e del settore disabili. Tutto ciò è reso possibile anche grazie alla fondamentale collaborazione con Saronno Servizi, che garantisce la disponibilità di spazi adeguati in vasca.

Uno sguardo al futuro

La stagione non è ancora conclusa. Ad agosto, sei atleti voleranno a Singapore per i Campionati Mondiali di Nuoto Master, mentre a settembre la Rari Nantes Saronno sarà impegnata nei Campionati Italiani Master in Acque Libere, in programma a Piombino.

Infine, la dirigenza – tutta presente anche come atleta master a Riccione – ha espresso un sentito ringraziamento al responsabile tecnico Malco Massoni e all’intero staff master, per l’impegno costante e la professionalità che hanno reso possibile questo successo storico.