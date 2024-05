Riccardo Benigni, argento e braccio al collo: in finale ai campionati gold si infortuna alla spalla

Festa e rammarico in casa Club Scherma Varese, la società diretta dal maestro Tony Pagano impegnata nello scorso fine settimana con alcuni atleti nei campionati nazionali “Gold” per le categorie Cadetti e Giovani. La festa arriva dalla medaglia d’argento conquistata nella sciabola cadetti da Riccardo Benigni che, con questo risultato, si è anche qualificato per la fase finale del campionato nazionale di Genova dove si assegnerà il titolo di campione d’Italia.

Nel risultato di Benigni però c’è anche il rammarico: lo sciabolatore biancorosso infatti è stato costretto al ritiro dall’assalto finale contro il padovano Roberto Zini (Petrarca Scherma) a causa di un doloroso infortunio alla spalla destra che non gli ha permesso di portare a termine il torneo.

Un peccato perché Benigni aveva vinto tutti gli assalti di qualificazione ed era arrivato in finale con grande sicurezza. L’unico rischio al secondo turno del tabellone a eliminazione (15-13 al romano Pavoncello), poi 15-6 a Blasi nei quarti e 15-8 a Laganà in semifinale.

La qualificazione per le finali tricolori di Genova non è arrivata per un soffio invece per Elena Silvia Minonzio, iscritta al tabellone Giovani femminile sempre nella sciabola. La varesina, imbattuta nella fase eliminatoria e numero 1 del tabellone a eliminazione è stata fermata in semifinale dalla milanese Zoe Pozzi. Scarto minimo a favore di quest’ultima, 15-13, con Minonzio che è stata così classificata al quinto posto (le prime quattro hanno ottenuto il pass tricolore).