Collaborazione sempre più forte tra Confcommercio e Pro Patria

«Da una parte l’opportunità per i nostri associati di avere

una grande vetrina, dall’altra un sostegno alla più importante realtà

sportiva della città». Emanuele Gambertoglio, componente del consiglio direttivo di Ascom Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona, così presenta la nuova partnership tra Associazione e Pro Patria.

Si tratta della naturale conseguenza di mesi di fattiva collaborazione, decollata con l’inizio dei festeggiamenti per i 100 anni della nostra amata squadra cittadina e concretizzata in partenza con il “Concorso Vetrine Bianco Blu”.

«Offriamo ai nostri commercianti», prosegue Gambertoglio, «l’occasione di entrare a fare parte a cifre agevolate del pool di sponsor della società. Grazie alla convenzione raggiunta con la Società Aurora Pro Patria, chi vorrà potrà avere uno spazio sui tabelloni a led che verranno installati nei prossimi giorni allo Speroni. In base all’investimento che ogni nostro Associato sceglierà, aumenterà la frequenza del proprio logo sui “monitor”».

Insomma, un modo per entrare dalla porta principale nella grande famiglia tigrotta: «Oltre alla pubblicità allo stadio», prosegue il consigliere di Ascom, «è anche infatti prevista visibilità su tutti i canali social della Pro Patria». Conclude Gambertoglio: «Così come era successo per il concorso delle vetrine biancoblu, Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona, raccoglie la richiesta di collaborazione lanciata alla città dalla presidente Testa e consolida il “sodalizio”».

L’Aurora Pro Patia 1919, da parte sua, saluta con grande entusiasmo la partnership: «Non è un gol, è una doppietta. Per noi è un onore un vanto poter contare sul supporto di Confcommercio. Il cuore pulsante di Busto Arsizio che si unisce ad un Club con un secolo di storia. Questa partnership porterà vantaggi assicurati agli associati Ascom, che potranno immergersi nel mondo biancoblu. Il successo dell’iniziativa della scorsa stagione, “Vetrine Bianco Blu”, ha avuto un seguito. Era un obiettivo, centrato, grazie ai dirigenti di Ascom Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona. Il percorso è solo all’inizio, la strada da percorrere è tanta, percorrerla insieme sarà ancora più bello. Forza Pro».