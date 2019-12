Continua il successo di “Ognuno è perfetto”: oltre il 20% di share

Vincente il debutto e perfetta la seconda serata. Il pubblico conferma il gradimento per la fiction “Ognuno è perfetto”: il secondo appuntamento della serie sul mondo della disabilità firmata da Giacomo Campiotti e che vede recitare anche la bustocca Valentina Venturin è stato infatti il programma più visto del prime time.

Sono stati infatti 4 milioni 460mila i telespettatori davanti alla tv, con un 20,7 di share. Dati che salgono al 26,1 nel target femminile sopra i 15 anni e che pongono questo progetto come prima scelta tra le giovani dai 15 ai 24 anni totalizzando il 17,7 di share.

“Ognuno è perfetto” è una fiction sulle disabilità, interpretata da giovani attori con la sindrome di Down, affiancati da Edoardo Leo e Cristiana Capotondi. Una commedia tenera ed emozionante che racconta l’incredibile avventura di un gruppo di ragazzi in un viaggio unico e indimenticabile che li vedrà attraversare frontiere e sfidare pregiudizi.

Per vedere le ultime due puntate bisognerà aspettare lunedì prossimo (23 dicembre) quando la fiction tornerà su Rai 1 in prima serata. Per rivedere quelle già trasmesse e contenuti extra invece si può accedere al portale dedicato su Rai Play (clicca qui).