Valentina realizza il suo sogno: in prima serata in “Ognuno è perfetto”

Questa è la storia di Valentina Venturin, una ragazza di 37 anni di Busto Arsizio con la sindrome di Down, che del suo sogno coltivato nel cuore e ripetuto a gran voce a chi la conosce bene, oggi, ne ha fatto realtà.

Si tratta di una passione nota a tutti coloro che conoscono Valentina e che con un pizzico di fortuna oggi si realizza, ma «tutto è nato per caso», racconta la mamma Marilisa.

Valentina, ormai adulta, ha iniziato a recitare fin da giovanissima, poco più che ventenne; grazie all’Anaconda di Varese e la cooperativa sociale Solidarietà e Servizi, 15 anni fa, ha preso parte a diversi spettacoli teatrali come Gian Burrasca, la Divina Commedia e I miserabili.

Così, dopo una chiamata del regista Giacomo Campiotti all’Anaconda di Varese, alla ricerca di giovani attori con disabilità, il coordinatore dell’associazione Gianni Nocera «sapendo la passione di Valentina ha fatto subito il suo nome» ha spiegato entusiasta la mamma che ha tenuto a precisare con modestia: «Valentina è felicissima perché è la sua passione e lo fa con amore, ma non vuole illudersi; il suo sogno e la speranza anche di noi genitori è che trovi lavoro, uno qualsiasi, perché questo è stato il suo primo vero impiego».

Valentina fa anche parte dell’associazione “Più di 21”, Onlus di Cassano Magnago formata dai ragazzi con sindrome di Down ed i genitori, che attraverso Amicorum, un locale requisito alla mafia in via Brunelleschi, organizza cene e serate il cui servizio è prestato dai volenterosi ragazzi Down.

La fiction andrà in onda su Rai 1 in prima serata lunedì 16, martedì 17 e lunedì 23 dicembre. Guarda il trailer