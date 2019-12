Controlli in città, sequestri di droga e furto sventato

L’intensificazione del controllo del territorio da parte degli agenti delle Volanti del Commissariato di Gallarate, in occasione delle festività natalizie, ha già portato i suoi primi risultati.

Nelle giornate di sabato e domenica scorsi, infatti, a seguito degli oltre quaranta controlli di veicoli e persone, sono stati sequestrati circa tre grammi di marijuana ed altrettanti grammi di hashish

Un uomo è stato poi denunciato per un tentato furto ad un supermercato Carrefour. L’attività degli agenti – spiegano dalla Questura – verrà incrementata per tutta la parentesi natalizia, con l’intento di assicurare alla cittadinanza maggior serenità in questo importante periodo dell’anno.