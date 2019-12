Dentro le ville dei mafiosi, il tour con l’assessore tra bunker e immagini sacre

Il tour delle ville confiscate ai mafiosi nel comune di San Vittore Olona. È quello che ha organizzato dall’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Pessina, ieri (lunedì) con la stampa locale per mostrare come sono fatte all’interno e per presentare i possibili riutilizzi a fini sociali delle strutture.

Anche Legnanonews è entrata all’interno e ha realizzato un servizio approfondito sui due beni, una villa enorme che risale agli anni ’30 e un’altra in costruzione ma con una zona adibita a vero e proprio bunker per nascondere latitanti.

