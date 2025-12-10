Alla sartoria sociale dove gli adolescenti cercano la loro strada

Imparare un lavoro, immaginare un futuro. Sta tutto dentro a una borsa, questa storia: una delle borse già uscite dal laboratorio della “Sartoria della Cittadella”, creata a San Vittore Olona grazie all’impegno di cooperativa, aziende sensibili al tema, associazioni solidaristiche. La sartoria è stata inaugurata martedì 9 dicembre alla Cittadella dei Ragazzi, che ha sede appunto a San Vittore Olona.

I protagonisti primi di questa storia sono ragazzi e ragazze adolescenti, che vivono una fragilità importante e cercano la loro strada: di loro si prende cura la Cooperativa Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio, che ogni giorno si prende cura di loro e li accompagna nei percorsi educativi.

Kiwanis Club di Gallarate ha raccolto fondi attraverso singoli donatori, specificamente per questo progetto.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Gianni Versace e la Fondazione Dolce e Gabbana, i giovani vengono accompagnati da formatori esperti nell’apprendimento delle tecniche sartoriali: taglio dei tessuti, cucitura, progettazione, utilizzo delle macchine professionali.

A rendere questo percorso ancora più speciale è stato il contributo di Renzo Rosso, patron di Diesel, che ha donato ai ragazzi tessuti originali. Da questo gesto è nato un progetto straordinario: con il supporto di una sarta professionista hanno già realizzato circa ottanta borse, ognuna diversa, curata nei dettagli, con un frammento della loro storia cucito dentro.

«La parte più bella è ciò che è accaduto dopo: Diesel ha scelto di vendere le borse nei propri shop specializzati, devolvendo l’intero ricavato ai ragazzi, come riconoscimento del loro talento e della loro professionalità emergente» dicono i sostenitori del Kiwanis Club Gallarate. «Un gesto che non è assistenzialismo, ma un investimento nella loro capacità di costruirsi un futuro».

La Sartoria Cittadella diventa così un laboratorio di indipendenza: non solo formazione, non solo creatività, qui si impara che il proprio lavoro può generare valore. Che un progetto finito può essere l’inizio di una strada nuova.

Che anche chi ha vissuto situazioni difficili può rialzarsi e andare lontano.