Donna investita a Saronno

Una donna di 38 anni è stata investita a Saronno, in via Toti.

L’incidente questa mattina, giovedì 19 dicembre, intorno alle 8.30. La persona investita è stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa e trasportata in pronto soccorso all’ospedale di Saronno per accertamenti: non ha riportato ferite gravi.