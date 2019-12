“Esilio”: il documentario su Mimmo Lucano al Centro Lena Lazzari

Giovedì 5 dicembre, alle 20.45, al Centro Lena Lazzari di Malnate (in via Marconi 16), sarà proiettato il documentario “Esilio”, realizzato nel marzo scorso dal regista varesino Maurizio Fantoni Minnella sulla vicenda del sindaco di Riace Mimmo Lucano.

«Un documentario in cui la figura di Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace, appare in tutta la sua straordinaria carica di passione umanitaria – spiegano gli organizzatori della serata – Un uomo privato dei diritti fondamentali e costretto a vivere ai margini della sua città. Un uomo colpito duramente al solo scopo di bloccare e distruggere un progetto sostenibile di umanità multietnica e multiculturale. Mimmo Lucano è il protagonista suo malgrado di una vicenda dolorosa e assurda. Sullo sfondo una Riace vuota, sospesa fra il silenzio di coloro che non ci sono più e le voci di quelli che sono rimasti a difendere una esperienza il cui significato e valore ha fatto discutere ben oltre i nostri confini nazionali».

Partecipano alla serata Rocco Cordì e Thierry Dieng, che hanno collaborato nel ruolo di organizzatori in Calabria.

Ingresso libero