Si scaldano i motori per l’edizione 2020 della festa più amata dai varesini, quella di Sant’Antonio Abate. Il falò quest’anno sarà nella sera di giovedì 16, mentre la benedizione degli animali sarà la mattina di venerdì 17 gennaio 20209.

Tra pire, salamelle e bancarelle in centro la festa anche questa edizione sarà organizzata dai Monelli della Motta, l’associazione presieduta da Giuseppe Redaelli.

Il clou sarà, come sempre, giovedì 16 gennaio: alle 21 in piazza Motta ci sarà l’attesissimo Falò di Sant’Antonio, acceso come sempre alla presenza delle autorità cittadine.

Il giorno dopo, venerdì 17 gennaio sarà quello della Festa patronale della comunità pastorale dove, in conclusione della messa solenne delle 11, intorno a mezzogiorno, ci sarà un altro momento amato dai varesini: la benedizione degli animali e il lancio dei palloncini.