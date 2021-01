Scrivi il tuo desiderio, a buttarlo nel fuoco (anche quest’anno) ci pensa Varesenews

Siete pronti? mancano solo pochi giorni alla festa più amata dai varesini: quella di Sant’Antonio Abate. Una festa sempre popolarissima, che quest’anno è in pieno weekend – si svolgerà infatti sabato 16 e domenica 17 gennaio – ma sarà, nelle migliori delle ipotesi, in zona arancione, se non addirittura in zona rossa.

Sarà quindi, quest’anno, una festa molto diversa, e molto virtuale: non sarà proprio possibile fermarsi davanti al falò, perchè non ci sarà nulla di pubblico, e le persone non potranno circolare liberamente. Addirittura, non si sa nemmeno quando, dove e come si terrà il falò.

A portare i bigliettini nella pira, che appunto ancora non si sa quando e dove sarà bruciata, ci penseranno direttamente i Monelli della Motta. Per questo i monelli hanno creato un sistema per consegnare i bigliettini anche senza poterli mettere nella pira: in particolare i varesini potranno mettere i propri bigliettini nelle scatole che si troveranno davanti alle chiese di Sant’Antonio alla Motta e di San Vittore – più precisamente in s. Antonio sabato 16 da quando apre a quando chiude la chiesa, e in Basilica da venerdì mattina vicino all’icona del santo poi vicino alla statua, che sarà in Basilica da sabato mattina – oppure si potrà mandare il proprio desiderio anche via mail a monellidellamotta@gmail.com.

Ma soprattutto e come sempre, Varesenews è a fianco di chi vuole onorare anche in questi tempi da “zona rossa” una delle più incrollabili tradizioni. Come per gli ultimi anni, basta compilare il modulo qui sotto: consegneremo noi i bigliettini ai monelli, che li getteranno nella pira in tutta sicurezza, insieme a quelli da loro raccolti.

Proprio per le diverse modalità di quest’anno, sarà possibile inviarceli solo fino al pomeriggio del 15: in serata dovremo infatti tassativamente consegnarli ai Monelli. Fatevi sotto, avete meno di due giorni per consegnarceli…

Come molti già sanno, di solito i desideri riguardano amori non corrisposti, richieste di matrimonio o gravidanze attese, ma per “sant’Antonii del purscell” non ci sono limiti alle richieste, e nel corso degli anni avete chiesto davvero di tutto.

