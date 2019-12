Feste di Natale: ecco le aperture di uffici e musei comunali

Il Comune di Varese si prepara alle prossime feste: è stato infatti deciso il calendario delle chiusure natalizie, ma alcuni servizi saranno comunque disponibili.

Palazzo Estense resterà aperto al mattino di martedì 24 dicembre, per poi chiudere il pomeriggio e nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26. Per Capodanno chiusura pomeridiana degli uffici martedì 31 dicembre e per tutto mercoledì 1° gennaio 2020. Uffici chiusi anche lunedì 6 gennaio, per l’Epifania.

ANAGRAFE E STATO CIVILE

Gli uffici rispetteranno il calendario sopra citato. Per il 24 e il 31 dicembre la chiusura degli sportelli sarà alle ore 12.00.

MUSEI CIVICI

I Musei civici rimarranno aperti nel giorno di Santo Stefano, mercoledì 26 dicembre, nonché lunedì 6 gennaio 2020 per l’Epifania, dalle 10.00 alle 18.00. Chiusura, invece, il 24, 25 e 31 dicembre e il 1° gennaio. Prorogata, fino a domenica 12 gennaio, la possibilità di visitare “Renato Guttuso a Varese”.

SERVIZI BIBLIOTECARI

Sei i giorni di chiusura completa per la Biblioteca di via Sacco, l’Archivio storico, la Biblioteca dei Ragazzi e quella rionale di San Fermo: per Natale il 24, 25 e 26 dicembre; per Capodanno il 31 dicembre e mercoledì 1° gennaio 2020. Da ultimo lunedì 6 gennaio per l’Epifania.

SERVIZI CIMITERIALI

I Servizi cimiteriali osserveranno, nei giorni di Natale, il seguente orario: martedì 24 dicembre aperti dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00; mercoledì 25 dicembre chiusi; giovedì 26 dicembre aperti dalle 8.30 alle 12.00; venerdì 27 aperti dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00; sabato 28 aperti dalle 8.30 alle 12.00. Per quanto riguarda Capodanno, invece, apertura martedì 31 dicembre dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00, mentre chiusura mercoledì 1° gennaio 2020. Aperti solo al mattino, dalle 8.30 alle 12.00, lunedì 6 gennaio.

POLIZIA LOCALE

Gli uffici della Polizia Locale osserveranno gli orari generali del Comune, con chiusura degli sportelli, quindi, nei pomeriggi del 24 e 31 dicembre e nelle intere giornate di mercoledì 25 e giovedì 26, mercoledì 1 gennaio 2020 e lunedì 6 gennaio. Resta ovviamente operativo il presidio del territorio.